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‘Son Nazi’ Oskar 96 yaşında öldü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018
‘Son Nazi’ Oskar 96 yaşında öldü
'da "Auschwitz saymanı" olarak bilinen eski Nazi subayı hapse girmeden öldü. 2015'te 4 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak sağlık sorunları nedeniyle henüz cezaevine konulmayan 96 yaşındaki Gröning cuma günü tedavi gördüğü hastane öldü. Gröning, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altında bulunan Polonya'daki 300 bin Yahudi'nin öldürüldüğü Auschwitz- Birkenau toplama kampında esirlere ait para ve değerli eşyaları kayıt altına almakla görevli memurdu. Paralarına ve eşyalarına el konulan esirler kampta zorla çalıştırılıyor veya öldürülüyordu. Gröning, yargılandığı duruşmalarda katliamlara tanıklık ettiğini itiraf etmiş ancak katliamlarda rolü olmadığını savunmuştu.
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