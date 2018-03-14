Stephen Hawking öldü! Stephen Hawking kimdir?

Stephen Hawgink kimdir? sorusunun yanıtı burada... Son günlerde yapay zeka hakkındaki açıklamalarıyla bilim dünyasına yön veren Stephen Hawking, 'Dünya Pi Günü' olarak anılan 14 Mart günü hayatını kaybetti. Stephen Hawking'i milyonlarca insan özel tekerlekli sandalyesine oturarak verdiği bilim mesajlarından hatırlıyor. Türkçe'ye "Her şeyin teorisi" olarak çevrilen 2013 yapımı filmde Stephen Hawking'in hayatı anlatılıyordu.

STEPHEN HAWKİNG KİMDİR?

8 Ocak 1942'de İngiltere, Oxford kentinde doğdu. Babasının adı Frank Hawking, annesinin adı Isobel Hawking… College Üniversitesi'nde Fen Bilimleri alanında lisans derecesiyle burs almaya hak kazandı. 1962 yılında ise Cambridge Üniversitesi'nde kozmolojide yüksek lisans araştırmalarına başladı.

ALS HASTALIĞI SÜRECİ

21 yaşındaydı, Dejeneratif sinir bozukluğu ALS ya da Lou Gehrig hastalığına yakalandı, doktorlar iki yıl içerisinde öleceğini açıkladı. Hastalığına yakalanmasından bir yıl sonra Jane Wilde ile evlenir. 2 yıl sonra oğlu Robert dünyaya geldi. Robert'in doğmasının ardından 3 yıl sonra ikinci kez baba olan Hawking'in Lucy adında bir kızı dünyaya geldi.

HAYATI VE KARA DELİK FİKRİ FİLM OLDU

İngiliz fizikçi Olan Stephen Hawking'in hayatının bir kısmını konu alan filmde,Teknoloji ve bilimde oluşturduğu akımı anlatan 1965 ve 1991 yıllarında evli olduğu karısını ile nasıl tanıştığı ilişkileri anlatılan film 2014 yılında vizyona girmişti.

YAPAY ZEKA: SONUMUZ OLABİLİR!

Hawking, 'Yapay zeka'ya dair tereddütleri olan bir bilim adamıydı ve yapay zekaya dair en vurgulu cümlesi: Medeniyetimizin en kötü olayı yapay zeka, sonumuz olabilir açıklamasında bulunmuştu. Hawking 'Potansiyel risklere nasıl hazırlanacağını ve bundan kaçınacağımızı bilmiyorsak, medeniyetimizin tarihindeki en kötü olay olabilir. Güçlü otonom silahlar gibi tehlikeler ya da birçoğunun eziyete yol açması için yeni yollar gibi. Ekonomimize büyük zararlar verebilir' açıklamasında bulunmuştu.