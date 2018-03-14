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’ tehlikeli ürünler listesinde

AB “”nı “tehlikeli ürünler listesi”ne aldı. Gerekçe, ışıklı modellerdeki pillerin yutulması ve çıkarılabilen küçük parçaların tehdit teşkil etmesi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.3.2018
‘Stres çarkı’ tehlikeli ürünler listesinde
Avrupa Birliği, çocuklar tarafından ilgi gören "" oyuncağını "tehlikeli ürünler listesi"ne dahil etti. Uyarı raporunda, özellikle küçük pillerle donatılarak ışıklandırılan stres çarklarının çocuk sağlığını tehdit ettiği belirtildi. Raporda, oyuncakta kullanılan yatay pillerin yutulması durumunda yemek borusu ve bağırsaklarda yanma olabileceği, oyuncağın kolaylıkla çıkarılabilen küçük parçaların da tehdit teşkil ettiği uyarısında bulunuldu. Üye ülkelere konuya ilişkin bilgi paylaşımı yapıldığı aktarılan raporda, "Ulusal yetkililerin tehlikeli stres çarklarını tespit edip, sınırlardan girişini engellemeleri ve imha etmeleri için gerekli bilgi aktarımı hızlıca yapıldı" ifadesi kullanıldı.
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‘Stres çarkı’ tehlikeli ürünler listesinde
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