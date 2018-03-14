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Tillerson kovuldu Pompeo geldi

Giriş Tarihi: 14.3.2018
Tillerson kovuldu Pompeo geldi

ABD Başkanı , Twitter'dan dışişleri bakanını değiştirdiğini duyurdu. Trump, " Direktörü Mike Pompeo, yeni dışişleri bakanımız olacak. Muhteşem bir iş çıkaracak. Rex Tillerson'a hizmetlerinden dolayı teşekkürler. Gina Haspel de yeni CIA Direktörü olacak ve bu göreve gelen ilk kadın olacak. Herkese tebrikler!" mesajını paylaştı. Görevden alındığını Twitter'dan öğrenen Tillerson ise "31 Mart görevimdeki son gün. Trump ile telefonda görüştüm. ve 'de yapılacak çok şey var" diye konuştu.

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Tillerson kovuldu Pompeo geldi
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