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Trump’a moron diyen Tillerson sonunda görevden alındı

bugünkü yazısında ’yi sarsan görevden alınmaları kaleme aldı. Tillerson’un Trump için “Moron” benzetmesi yaptığını ve bunu hiç yalanlamadığını belirten Mehmet Barlas, Tillerson’un görevden alınmasını şu cümle ile özetliyor: “Tillerson'un görevden alınması her gün çevresinden önemli bir ismin ayrıldığı Trump yönetiminin bir yılda bir türlü yapılanmasını tamamlayamadığını diğer bir göstergesidir.”

Giriş Tarihi: 14.3.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 14.3.2018 09:44
Trump’a moron diyen Tillerson sonunda görevden alındı

MEHMET BARLAS'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Tillerson Türkiye'ye dönük olarak da olumlu yaklaşımlar sergiledi. Son olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonunda, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemek için üç tane çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi. Bu çerçeveden olmak üzere Washington'daki ilk çalışma grubu toplantısında ve Türk heyetleri bir araya gelerek Menbiç'i ve Suriye'yi görüştü.



YPG ÇEKİLECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Menbiç'te bir model uygulamak için çabaların sürdüğünü anlattı. Çavuşoğlu, "YPG Menbiç'ten çekildikten sonra orada güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak. YPG'nin çekilmesine iki ülke nezaret edecek" dedi. Böylece bu alanlarda güvenli bölgeler sağlanacağının altını çizen ve tüm adımların da bir takvime bağlanacağını vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları belirtti:

SIRA 19 MART'TA

"19 Mart'taki toplantıda yol haritası net bir şekilde, tarihleriyle beraber belli olacak. Ne kadar sürede ne uygulanacak, diğer tarafa nasıl geçilecek, bunlarla ilgili takvim netleşecek. Son toplantıda tabii farklı olduğumuz şeyler olabilir ama bir anlayışa doğru gidiliyor."
Tillerson'un görevden alınması her gün çevresinden önemli bir ismin ayrıldığı Trump yönetiminin bir yılda bir türlü yapılanmasını tamamlayamadığını diğer bir göstergesidir.

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Trump’a moron diyen Tillerson sonunda görevden alındı
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