Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD'de savaş uçağı düştü

ABD'de savaş uçağı düştü

Florida eyaletinde ABD Donanmasına ait F/A-18F Super Hornet tipi savaş uçağının düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 06:18 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 06:19
ABD'de savaş uçağı düştü

Amerikan Atlantik Donanma Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, F/A-18F tipi bir savaş uçağının Florida'nın Key West bölgesinde donanmaya ait Boca Chica üssünde eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

Uçağın piste yaklaşırken düştüğü duyurulan açıklamada, iki pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu pilotların kurtarma ekiplerince pistin iki kilometre doğusunda denizden çıkarıldığı ifade edildi.

Komutanlıktan yapılan ikinci bir açıklamada ise iki pilotun da yaşamını yitirdiği bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de savaş uçağı düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN