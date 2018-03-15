Astana'da Suriye konulu toplantı öncesi hazırlık

Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, yarın düzenlenecek dışişleri bakanları toplantısı öncesinde teknik görüşmeler yapıyor. Tutukluların serbest bırakılması konusunu ele almak için geçen turda oluşturulan çalışma grubu, ilk kez toplanacak. Gerginliği azaltma bölgelerindeki son durum ve Soçi'de kararlaştırılan anayasa komitesi kurma çabaları da ele alınacak.

SURİYE'DEKİ ATEŞKESİN GARANTÖRÜ TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN HEYETLERİ İKİLİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Türkiye, Rusya ve İran teknik heyetleri, yarın Suriye gündemiyle yapılacak dışişleri bakanları toplantısı öncesinde hazırlık görüşmeleri için bir araya geldi.

Suriye'deki ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, TSİ 10.00 sularında Astana'daki Ritz Carlton Otel'de teknik görüşmelere başladı. Görüşmeler ikili ve üçlü formatta yapılıyor.

TUTUKLULARIN SERBEST BIRAKILMASI KONUSUNU ELE ALACAK ÇALIŞMA GRUBU, İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRECEK.

Başta Doğu Guta ve İdlib olmak üzere gerginliği azaltma bölgelerindeki son durum ve Soçi'de ocak ayında düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nden çıkan sonuçların ileri aşamalara taşınabilmesi hususları da masaya yatırılacak.

Teknik görüşmelerde yarınki bakanlar toplantısının kapanışında okunması beklenen nihai bildiri de müzakere edilecek.

Bugünkü görüşmeler, aynı zamanda, şimdiye dek Astana'da 8 kez toplanan Türkiye-Rusya-İran müşterek çalışma grubu toplantısı niteliğinde olacak.

Önceki turlarda olduğu gibi Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında da Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN ASTANA'TA GELMESİ BEKLENİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bakü'deki programını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde Astana'ya gelmesi bekleniyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, 6 Mart'taki açıklamasında, yarınki toplantının amacının garantör ülkelerin bir yıllık iş birliğinin sonuçlarını analiz etmek ve ortak adımları belirlemek olduğunu bildirmişti.

Yarınki toplantıya davet edilen Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

23-24 Ocak 2017'de başlatılan Astana sürecinde, garantör ülkeler toplantısı en son 21-22 Aralık 2017'de yapılmış, garantör ülkeler, tutukluların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi, kayıpların kimlik tespiti ve UNESCO koruması altındaki tarihi alanların mayınlardan temizlenmesi için çalışma grubu oluşturmuştu.