Beyaz Saray’da ayakkabılı eylem

BUGÜN NELER OLDU

ABD'NİN Florida eyaletindeki bir lisede yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 17 çocuğu anmak ve silahlanmayı protesto etmek için Washington'da bir eylem yapıldı. 2012'de Sandy Hook İlköğretim Okulu saldırısından bu yana ABD'de silah şiddetiyle öldürülen çocukların sayısını simgelemek üzere Beyaz Saray önüne 7 bin çift ayakkabı bırakıldı. Küresel konularda çalışma yapan Avaaz grubu tarafından organize edilen eyleme katılan öğrenciler "7 bin çocuk öldürüldü, 1 tane daha olmasın" yazılı pankart taşıdı. Protestocular, bireysel silahlanma karşıtı sloganlar attı.