Evrenin gizemine adanmış bir hayat

Dünyanın en önemli kozmologlarından biri kabul edilen ve ALS hastalığı nedeniyle tüm iletişim yetilerini kaybetmesine rağmen bilgisayar desteğiyle bilimsel çalışmalarını devam ettiren Stefhan Hawking, 76 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere'nin Oxford kentinde 8 Ocak 1942 doğumlu olan ve 1964'te henüz 22 yaşındayken sadece birkaç yıl ömrü kaldığı söylenen Hawking, tıp dünyasında da "mucize adam" olarak tanınıyordu. Modern dünyanın en parlak ve ünlü bilim adamlarından biri kabul edilen Hawking, "kara delikler" ve "izafiyet teorisi" üzerine çalışmalarıyla tanınıyordu.ALS nedeniyle tamamen tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen ve konuşamayan Hawking, düşüncelerini kendisi için özel olarak tasarlanan bir bilgisayar aracılığıyla ifade ediyordu. Popüler kültüre yakınlığıyla da tanınan Hawking, ünlü animasyon The Simpsons ve uzay serisi Star Trek'te seyirci karşısına çıkmış, hatta British Telecom filmine kendisiyle özdeşleşen bilgisayar sesiyle katılmıştı. Hawking'in tüm olanaksızlıklara rağmen bilime adanmış hayatı, 2014'te beyazperdeye de aktarıldı. Türkiye'de "Her Şeyin Teorisi" adıyla gösterime giren "The Theory of Everyting" filmi, ünlü fizikçiyi canlandıran İngiliz oyuncu Eddie Redmayne'a "En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı" getirdi. İstediği matematik bölümü olmamasına rağmen fizik bölümü tercihiyle Oxford Üniversitesi'ne giren Hawking, 20 yaşında kozmoloji üzerine araştırmalar yapmak üzere Cambridge Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Hawking, "Genişleyen Evrenin Özellikleri" adlı teziyle 1965'te yüksek lisansını tamamladı ve aynı yıl üniversitede araştırma görevlisi olarak işe başladı. Hawking, 1966'da "Teklilik ve Uzay Zaman Geometrisi" isimli araştırmasıyla Cambridge Üniversitesi tarafından verilen en prestijli ödüllerden biri olan Adams Prize'e layık görüldü. Hawking'e 21 yaşında, Cambridge'de öğrenciyken Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi konuldu. Motor nöronları öldürerek sinir sistemini felç eden hastalık nedeniyle doktorlar, genç bilim adamına ancak birkaç yıl ömrünün kaldığını söyledi. Ancak Hawking, beklenenden daha yavaş ilerleyen hastalığı ve karısının ilgisiyle çalışmalarını yeniden sürdürdü. Daha önce hiçbir şeyin kara deliklerin çekim gücünden kaçamadığı varsayılıyordu. Hawking, 1975'te kara deliklerin parçacık yaydığını ve bu nedenle kütle kaybettiklerini ileri sürdü. Hawking'in "Hawking Radyasyonu" iddiası, bilim dünyasında büyük tartışma yarattı. Hawking, "Zamanın Kısa Tarihi" adlı ünlü eserini 1988'de yayımladı. Evrenin başlangıcını oluşturduğu varsayılan Büyük Patlama, kara delikler ve sicim teorisi ile ilgili düşüncelerini anlatan Hawking'in kitabı, dünya çapında 25 milyon kopya sattı.En son, insanlığın 100 yıl içinde Dünya'yı terk etmesi ve kendisine yaşayacak yeni bir yer bulması gerektiği uyarısını yapan Hawking, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ısınmayla ilgili politikalarını yeryüzünün içinde bulunduğu tehlikeyi daha da artıracağı gerekçesiyle eleştirdi. Hawking, yapay zekânın insanın varlığına tehdit oluşturduğunu savundu.Stephen Hawking'in bilimsel çalışmalarının yanı sıra aile hayatı da ilgi odağı oldu. Hawking, ilk evliliğini hastalığından kısa süre önce tanıştığı Jane Wilde ile yaptı. Hawking, 1965'te evlendiği Jane için "Onunla birlikte olmak bana yaşama amacı verdi" dedi. Robert, Lucy ve Timothy adlı 3 çocukları oldu. Çift, Hawking'in hemşiresi Elaine Mason'la ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından 1995'te boşandı. Hawking, aynı yıl hemşiresi Mason'la evlendi. Mason'un Hawking'e fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları üzerine polis soruşturma başlattı ancak Hawking'in şikâyetçi olmaması üzerine dosya kapatıldı. Çift, 2006'da boşandı.