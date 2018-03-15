Libya açıklarında "kaçak petrol tankeri" operasyonu

Libya Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada Zuvvara kenti açıklarındaki Ferva Adası'na 8 mil uzakta bekleyen bir petrol tankerinin, sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, tankerin ülkeden petrol kaçırmak üzere hazırlık yaptığı kaydedildi.

GEMİ PERSONELİ YUNAN UYRUKLU ÇIKTI

Ülke karasularına giriş için resmi işlemlerini yaptırmadığı ortaya çıkan Lamare adlı geminin Togo bandıralı, içindeki 8 personelin de Yunan uyruklu olduğu ifade edildi.

SİYASİ İSTİKRARSIZLIK, ÜLKENİN ZENGİNLİKLERİNİN YAĞMALANMASINA SEBEP OLUYOR

Libya'da yaşanan güvenlik krizi ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ülkenin zengin petrol kaynakları çeşitli şekillerde bu tür yağmalara maruz kalıyor.

Son olarak Libya Deniz Kuvvetleri 30 Nisan'da ele geçirdiği Ukrayna ve Togo bandıralı iki petrol tankerinde ülkeden gayrimeşru yollarla petrol kaçırıldığını ortaya çıkarmıştı. Petrol kaçakçılığının ülke petrolünün iç piyasaya oldukça ucuza verilmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.