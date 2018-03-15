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Merkel'den Trump vergilerine karşı ortak cephe çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump'ın vergi politikasını eleştirerek, korumacılığın uluslararası ticarette doğru bir yaklaşım olmadığını ve Trump'ın vergi kararına karşı AB'nin ortak cephe oluşturması gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 10:50
Merkel'den Trump vergilerine karşı ortak cephe çağrısı

Almanya'da dördüncü kez başbakan seçilen Angela Merkel, korumacılığın uluslararası ticarette doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kararını eleştirdi.

"ABD İLE İLETİŞİM KURULMALI"

Dün başbakanlık için yemin eden Merkel, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirme kararına karşı Avrupa'da ortak cephe oluşturması gerektiğini kaydederek ABD ile iletişim kurulması gerektiğini söyledi.

"DTÖ kuralları çerçevesinde adil bir ticaret istiyoruz. Almanya ve AB için korumacılık doğru yanıt değil" diye konuşan Merkel, Trump'ın kararına doğru yanıtın aynı şekilde korumacılık olmadığını da ifade etti.

Merkel, AB'nin ABD'deki vergilerden muaf tutulmak için girişimlerde bulunması gerektiğini belirtti.

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Merkel'den Trump vergilerine karşı ortak cephe çağrısı
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