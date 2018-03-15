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NATO’dan Rusya’ya sert çıkış

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere’de eski Rus casus Sergey Skripal ve kızına askeri seviyede bir sinir gazı olan Noviçok ile saldırı yapılmasını, “Saldırı yıllardır gördüğümüz umursamaz Rus davranış modeli bağlamında gerçekleşti” dedi. Saldırıyı, kabul edilemez olarak niteleyen Stoltenberg, “Bunun medeni dünyada yeri yok” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 17:32
NATO’dan Rusya’ya sert çıkış

NATO'nun yıllık raporuna ilişkin basın toplantısında açıklama yapan ve Londra ile tam dayanışma içinde olunduğu mesajını veren Stoltenberg, saldırının çok ciddi ve uluslararası normların ve anlaşmaların açık ihlali niteliğinde olduğunu belirterek, "Britanya yalnız değil" mesajı verdi.

NATO, MÜTTEFİKLERİNİ HER TEHDİDE KARŞI SAVUNACAKTIR

Rusya'ya karşı kararlı, savunma amaçlı ve orantılı bir yaklaşım içinde olunduğunu ve saldırının sonuçları olması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın NATO, müttefiklerini her tehdide karşı savunacaktır" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın umursamaz tavrı karşısında NATO'nun birlik ve öngörülebilir olarak kalmasının önemi de Stoltenberg'in vurguları arasında yer aldı.

İngiltere'den NATO'nun ortak savunma ilkesi olan ve 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yaklaşımına dayanan 5'inci maddenin işletilmesine yönelik herhangi bir talep gelmediğini belirten Stoltenberg, saldırıyla bağlantılı olarak pazartesi günü İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile bir araya geleceklerini ifade etti.

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NATO’dan Rusya’ya sert çıkış
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