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Rusya’dan İngiltere'ye misilleme

Rusya Londra'nın Rus diplomatlarını ülkeden kapı dışarı etme kararına cevap olarak aynısıyla karşılık veriyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 12:23
Rusya’dan İngiltere'ye misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına ilişkin misilleme önlemleri alacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Rusya'da İngiliz diplomatların ülkeden çıkarılacağını duyurdu.

RUSYA İNGİLİZ DİPLOMATLARI ÜLKEDEN ÇIKARACAK

İngiltere'nin aldığı karara karşı adım atan Rusya, en kısa sürede Londra'ya karşı tedbirlerin hayata geçirileceğini dile getirdi.


İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı Soğuk Savaş döneminden bugüne Rusya'ya karşı uygulanan en büyük yaptırım olması bakımından önem kazanıyor.

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Rusya’dan İngiltere'ye misilleme
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