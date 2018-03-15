Trump'ın yeni danışmanı: Çin kuralına göre oynamadı

Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi'nin yeni direktörü seçilen Larry Kudlow, "Çin uzun bir süre kurallara göre oynamadı. Gümrük tarifelerini sevmeyen biri olarak söylemeliyim ki, Çin'in sert bir ticari yanıtı hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

Kudlow, ülkeler arası bir koalisyonunun ticari alanda Çin'e karşı harekete geçebileceklerini umduğunu ifade etti.

Kudlow, Başkan Donald Trump'ın açıkladığı çelik ve alüminyum gümrük tarifelerinde belli ülkelere muafiyet önermesinin kendisini rahatlattığını belirtirken, gümrük tarifelerinin ABD ekonomisinin geneline zarar vereceğini düşünmediğini de vurguladı.

CNBC'ye yaptığı açıklamada, vergi oranları, regülasyonlar ve kamu harcamaları düşük tutulduğu, ABD doları güçlü ve istikrarlı olduğu takdirde mükemmel bir ekonomiye sahip olacağını belirten Kudlow, "Başkan Trump'ın sağlam, güçlü ve istikrarlı dolara karşı olduğuna inanmak için neden yok.

Trump'ın dünyanın uluslararası rezerv parası olan doları istikrarlı tutmaya inanmadığını düşünmek için neden yok" diye konuştu.