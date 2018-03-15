Türk doktorlar Sudan'daki çocuklara umut oldu

Sağlık Bakanlığınca düzenlenen "Sağlık Haftası" kapsamında Sudan'a gelen Türk doktorlar, 100 çocuğun ameliyatını gerçekleştiriyor

Sudan'daki "Sağlık Haftası" dolayısıyla bu ülkeye giden Türk doktorlar, 100 çocuğun ameliyatını gerçekleştiriyor.

Başkent Hartum'daki Esnan Hastanesi'nde yapılan ameliyatlara, Sağlık Bakanlığı ve Bezmialem Üniversitesinde görevli 8 doktor katılıyor.

İKİ İLA BEŞ YAŞ ARASINDAKİ SUDANLI ÇOCUKLAR AMELİYAT EDİLİYOR

Plastik ve rekonstrüktif cerrahisi, kulak-burun-boğaz ile anestezi uzmanlarından oluşan Türk doktor heyeti, 2 ila 15 yaşlarındaki Sudanlı çocukları ameliyat ediyor. Yarık dudak ve damak ağırlıklı olan operasyonların 16 Mart'a kadar süreceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Arif Çetin, 9 Mart'ta başlayan ameliyatların başarıyla devam ettiğini söyledi.

DOKTORLARIMIZ YALNIZCA AMELİYAT YAPMIYOR AYNI ZAMANDA TECRÜBELERİNİ MESLEKTAŞLARINA AKTARIYOR

Sağlık Haftası kapsamında Sudan'a geldiklerini ifade eden Çetin, "Her iki ülke arasındaki köklü kültürel mirasın gelecek nesillere taşınması gayretindeyiz. Sudan'a gelen doktorlarımız sadece ameliyat gerçekleştirmiyor, aynı zamanda tecrübelerini de meslektaşlarına aktarıyor." dedi.

Çetin, Türkiye ile Sudan'ın sağlık alanındaki ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını belirterek şöyle devam etti:

"Sudan ile sağlık ilişkilerimiz yeni başlamadı. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığımız Güney Darfur eyaletine bağlı Nyala kentinde 150 yataklı bir hastane işletiyor. Orada 50'den fazla sağlık personelimiz görev yapıyor ve binlerce insana sağlık hizmeti veriyor. Türkiye, Afrika'nın birçok yerinde olduğu gibi Sudan'da da insanlara umut olmaya devam edecek."

ŞEHİR HASTANELERİ KURULACAK

Çetin, iki ülke arasındaki sağlık turizmine de dikkat çekerek her yıl 100 Sudanlının Türkiye'de ücretsiz tedavi edildiğini, kurulacak şehir hastaneleriyle potansiyelin daha çok artacağını dile getirdi.

"TÜRK DOKTORLAR HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Ameliyat edilen hastalardan 14 yaşındaki Kemal Yusuf Abdullah, "İki yıl önce bir kaza sonucu çenemde problem meydana gelmişti. Maddi imkansızlıklardan dolayı ameliyat olamadım. Allah'a çok şükür Türkiye'nin bu projesinden yararlandık. Türk doktorlar hayallerimizi gerçekleştirdi." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM. RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUM"

9 yaşındaki oğlunun ameliyat olduğunu anlatan Ahmed Abdülkerim, "Çocuğumun yarık dudağı şimdi iyileşti. Bir müddet sonra konuşmaya başlayacak. Türkiye'yi çok seviyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Allah Türk doktorlarından ve onların idarecilerinden razı olsun." ifadelerini kullandı.