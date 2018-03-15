Türkiye ile ABD’nin görüşmesi ertelenebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile 19 Mart'ta gerçekleşmesi planan görüşmenin ertelenebileceğini söyledi. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) Toplantısı kapsamında Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi. ABD ile YPG'nin Menbiç'ten ayrılmasına ilişkin bir çalışma grubu oluşturdukları hatırlatan Çavuşoğlu, "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz" diye konuştu. Rusy Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'nin Suriye'de üs kurduğu yönündeki haberlere ilişkin, "Suriye'de ABD'nin askeri üs kurma teşebbüsünde olduğunu biliyorum. Eminim ki ülkenin parçalanmasına yol açmak istiyorlar ve bunun için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar. Çeşitli provokasyonlar hazırlanıyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU