ABD’de birkaç gün önce açılan üstgeçit çöktü

Florida'daki Miami-Dade ilçesinde bulunan Florida Uluslararası Üniversitesi'ndeki üst geçit çöktü.

İtfaiye Şefi Dave Downey, basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 aracın enkaz altında kaldığını olayda 4 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Köprünün birkaç gün önce açıldığı bildirildi.

Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin ve sağlık görevlilerinin sevk edildiği belirtildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi ediliyor.