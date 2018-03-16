ABD’de üstgeçit çöktü: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yeni yapılan bir yaya köprüsü çöktü. Otoyol üzerinden geçerek Florida Uluslararası Üniversitesi'ne ulaşan köprü, otoyoldan geçen araçların üzerine çöktü. Köprünün çökmesi sonucu; hem köprü üzerinde bulunan yayalar, hem de otoyolda seyir halindeyken göçük altında kalan araç sürücüleri ve yolcuları ölümle burun buruna geldi. Mimai Belediye Başkanı Carlos Gimenez yaptığı açıklamada 1 kişinin öldüğünü 6 kişinin de yaralandığını bildirdi. Florida'nın en büyük kampüslerinden birine sahip üniversitenin öğrencileri tarafından sıklıkla kullanılan köprünün, geçtiğimiz cumartesi günü kullanıma açıldığı belirtildi.