ABD’de üstgeçit çöktü: 1 ölü, 6 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yeni yapılan bir yaya köprüsü çöktü. Otoyol üzerinden geçerek Florida Uluslararası Üniversitesi'ne ulaşan köprü, otoyoldan geçen araçların üzerine çöktü. Köprünün çökmesi sonucu; hem köprü üzerinde bulunan yayalar, hem de otoyolda seyir halindeyken göçük altında kalan araç sürücüleri ve yolcuları ölümle burun buruna geldi. Mimai Belediye Başkanı Carlos Gimenez yaptığı açıklamada 1 kişinin öldüğünü 6 kişinin de yaralandığını bildirdi. Florida'nın en büyük kampüslerinden birine sahip üniversitenin öğrencileri tarafından sıklıkla kullanılan köprünün, geçtiğimiz cumartesi günü kullanıma açıldığı belirtildi.