Besledikleri karga gözlerini oyuyor

Terör örgütü PKKYPG'nin Avrupa'daki gençlik yapılanmaları ve yabancı radikal sol örgütlerin başlattığı eylemlerde Alman ordusu ve savunma sanayi şirketleri kundaklanırken, siyasi parti bürolarına da saldırılar gerçekleşti. Pazar günü başlatılan terör furyası hakkında Alman güvenlik birimleri soruşturmalar başlattıklarını söylese de, hükümet yetkilileri ve medyası yaşanan olaylar hakkında yorum yapmıyor. Örgüt yandaşları, "Avrupa'nın her bir şehrini küle çevireceğiz" diyerek hedef aldıkları şirket ve kurumların listesini yayınlamıştı. Listede adı geçen 30'a yakın tüzel yapılar, SABAH'ın sorularını yanıtsız bıraktı. Örgüt yandaşlarının üstlendiği olaylar:

ALMAN ORDUSU HEDEFTE

Soltau kentinde korunaklı bir endüstri bölgesinde park edilen Alman ordusu araçları YPG yandaşları tarafından ateşe verildi. Polis raporlarının 10 bin euro zarar oluştuğu beyanını yalanlayan grup, maddi zararın daha fazla olduğunu ve saldırıda bir çok aracın kundaklandığını iddia etti. Radikal bir örgüt ise, PKK gençlik yapılanmasına destek amaçlı, polis aracına taşlarla saldırdık" dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in iktidar partisi Hıristiyan Demokratlar'ın Celle kentindeki parti binasına taşlı saldırıda bulunan bir grup, binanın ön cephesine YPG lehine sloganlar yazdı. Hükümet ortağı Sosyal Demokratlar'ın Hamburg'taki parti bürosuna yapılan saldırı ise, 2015'te Suriye'de öldürülen Alman terörist İvana Hoffmann'a atfedildi.

İTALYAN ŞİRKETLERE MOLOTOF

İtalya'nın önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Leonardo-Finmecanica'nın Turin'deki fabrikasına saldırıda bulunan örgüt destekçileri, şirket önündeki savaş uçağı replikasını ateşe verdi. İtalyan şirket TSK'nın tedarikçileri arasında yer alıyor. "Alman savunma sanayi endüstrisi hedef" açıklaması yapan YPG'liler, Thyssen Krupp şirketinin bir aracını kundakladı. Türkiye'nin Leopard tanklarının modernizasyonunu yapan Rheinmetall'ın bir fabrikası da saldırıya uğradı.

YUNAN VE FRANSIZ POLİSİYLE ÇATIŞTILAR

Selanik'teki Türk konsolosluğuna yürümeye kalkan YPG yandaşlarına polis izin vermeyince, grup molotof kokteylleri ve havaifişeklerle emniyet güçlerine saldırdı. Paris'te ise, ABD elçiliğine yürünmesine izin vermeyen Fransız polisine sopa ve taşlarla saldırılıp, PKK elebaşı lehine sloganlar atıldı.

ALMAN BANKASINA İKİ AYRI EYLEM

Türkiye ile iş yapan Alman savunma şirketlerinin iş yaptığı Commerzbank'ın Hamburg ve Berlin'deki şubelerinin camlarını indirilirken, binalara PKK -YPG lehine sloganlar yazıldı.

10 ÜLKEDE TÜRKLERE 50 SALDIRI YAPTILAR

Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden PKK /PYD terör örgütü, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı tarihten itibaren Avrupa'nın dört bir yanında Türk ve Müslümanlara yönelik onlarca saldırı gerçekleştirdi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın açıkladığı raporda, PKK /YP G'lilerin Avrupa'da 10 ülkede, Türklere ait cami, işyeri ve istasyonlara yönelik 50'ye yakın saldırı yaptıkları belirtildi. Terör örgütü yandaşlarının başta Almanya, Hollanda ve Fransa olmak üzere Belçika, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Avusturya ile Macaristan gibi ülkelerde sistematik şekilde Türkleri hedef aldıkları vurgulandı. Saldırıların can güvenliğini tehdit eder mahiyete dönüşebildiği gibi, mala zarar verici ve haysiyet kırıcı mahiyetteki eylemlere de yol açtığı vurgulandı