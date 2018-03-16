Brezilya'da Hristiyan bir cemaate ait çiftlikte köle gibi çalıştırılan 565 kişi kurtarıldı

Soruşturmada, dini liderler tarafından gruba üye yapılan işçilerin, sahip oldukları malları bağışlayarak, her şeyin paylaşıldığı ortak alanlarda yaşamaya ikna edildiği belirtildi.

"HEPSİ ÖZGÜR OLMAK İSTİYOR"

Operasyonu düzenleyen Savcı Marcelo Campos, "Köle işçiliğe karşı yürütülen bütün operasyonlarda, polis ve savcı karşısına çıkan kurbanların hepsi, özgür olmak istediklerini söylüyor." dedi.

Kurbanların beyninin yıkandığını söyleyen Campos, "Onlar bu çiftliklerin kıyamete kadar korunmuş olduğuna inanıyor. İçinde oldukları durumu daha da zor hale getiren de bu. Ayrıca, işçi haklarını reddediyorlar, kandırılmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

15 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Cemaatin, Sao Paulo, Gerais ve Bahia'nın 15 ilçesindeki çiftliklerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 58 savcı, 220 polis görev yaparken, 22 kişi tutuklandı.

Geçen ay, aynı cemaatin Sao Paulo'daki başka bir çiftliğine düzenlenen operasyonda, "köleleştirme", "insan kaçakçılığı" ve "kara para aklama" suçlamasıyla 13 kişi gözaltına alınmıştı.

KURTARILSALAR DA "KÖLELİĞE" GERİ DÖNÜYORLAR

Daha önce, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Brezilya İş Gücü Takibat Bürosu, Brezilya'da son 15 yılda köleliğe benzer şartlarda çalıştırılan 35 bin kişinin kurtarıldığını bildirmişti.

Brezilya kanunlarında, köleliğe benzer işçilik, "kişilerin borcu nedeniyle hizmet ettirilmesi, zorla çalıştırılması, aşırı çalışma saati olan işlerde ve küçük düşürücü şartlarda ya da borçlandırılarak çalıştırılması" olarak tanımlanıyor.

MEKSİKA'DA BİR YILDA 30 BİN CİNAYET İŞLENDİ Nüfusu 200 milyonu aşan, Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'da bazı kişiler, dini gruplar tarafından kandırılarak, bazen borçlandırılarak, bazen de silahlı grupların tehdidiyle kölelik şartları altında çalıştırılıyor.

Ancak operasyonlarda kurtartılan kişilerin bir kısmının, çaresizlik ve aşırı fakirlik yüzünden köleliğe benzer şartlarda yeniden çalışmaya başladığı biliniyor.

ILO, daha önce, dünyada 40 milyon kişinin modern kölelik kurbanı olduğunu açıklamış, bunların yüzde 71'inin kadın veya kız çocuğu olduğunu duyurmuştu.