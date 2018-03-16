İngiliz diplomatlar da sınır dışı edilecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere'nin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına misilleme olarak bazı İngiliz diplomatların yakında sınır dışı edileceğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Rusya'ya yönelik suçlamalarının "çılgınca" olduğunu savunarak "Bu konuyu istişare etmek için Londra'ya dört nota gönderdik ancak gerekli yanıtları alamadık" diye konuştu.

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