NATO: "Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Son üç yıldır Avrupa ve Kanada genelinde savunma harcamaları artmaya devam ediyor. Bu ittifaka toplam 46 milyar dolar katkı sağlamıştır. 2017 yılında Avrupalı müttefikler ve Kanada savunma harcamalarını yüzde 5 arttırmıştır." "NATO'nun karşılaştığı temel sınamalardan biri Rusya'nın davranışlarıdır"

NATO'NUN KARŞILAŞTIĞI TEMEL SORUN RUSYA'NIN DAVRANIŞLARIDIR

"(Rus ajana düzenlenen kimyasal saldırı) NATO'nun kuruluşundan beri ittifak topraklarında ilk kez sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal kullanılmıştır. Tüm müttefikler bu saldırının uluslararası kural ve anlaşmaları ihlal ettiği konusunda mutabıktır. Bu kabul edilemez, medeni bir dünyada yeri yoktur. Kuzey Atlantik Konseyinin de dün belirttiği gibi, tüm müttefikler İngiltere'yle dayanışma içindedir"

NATO GENEL SEKRETERİ JENS STOLTENBERG, İTTİFAKIN GEÇEN YILKİ FAALİYETLERİNİ KAPSAYAN "2017 YILLIK RAPORU" AÇIKLADI

Raporu Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısıyla tanıtan Stoltenberg, raporun ittifakın 2017 yılında savunmaya daha fazla yatırım yaptığını ortaya koyduğunu belirtti.

NATO'nun 2017 faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirme yapan Stoltenberg, ittifakın doğu kanadına dört muharebe grubu konuşlandırdığını, Karadeniz'de varlığını güçlendirdiğini, hibrit ve siber saldırılara karşı direncini artırdığını, DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona üye olduğunu, Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğini artırdığını, Irak'ta bir eğitim misyonu ve Karadağ'ın üyelik sürecini başlattığını hatırlattı.

SAVUNMA HARCAMALARI YÜZDE 5 ARTTI

NATO müttefiklerinin 2014 yılındaki savunma harcamaları taahhütlerinin ardından Avrupa ve Kanada genelinde savunma harcamalarının artmaya devam ettiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Son üç yıldır Avrupa ve Kanada genelinde savunma harcamaları artmaya devam ediyor. Bu ittifaka toplam 46 milyar dolar katkı sağlamıştır. 2017 yılında Avrupalı müttefikler ve Kanada savunma harcamalarını yüzde 5 arttırmıştır." ifadelerini kullandı.

RUSYA İNGİLTERE KRİZİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR DA RAPORDA YER ALDI

NATO'nun karşılaştığı temel sınamalardan birinin Rusya'nın davranışları olduğunu belirten Stoltenberg, İngiltere'nin çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiğine ilişkin olay hakkında şu ifadeleri kullandı:

"NATO'nun kuruluşundan beri ittifak topraklarında ilk kez sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal kullanılmıştır. Tüm müttefikler bu saldırının uluslararası kural ve anlaşmaları ihlal ettiği konusunda mutabıktır. Bu kabul edilemez, medeni bir dünyada yeri yoktur. Kuzey Atlantik Konseyinin de dün belirttiği gibi, tüm müttefikler İngiltere'yle dayanışma içindedir."

"NATO MÜTTEFİKLERİ İNGİLTERE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEDİR"

Stoltenberg, müttefiklerin İngiltere'ye konuya ilişkin süren araştırmada gerekli desteği vermeye hazır olduğunu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la Brüksel'de pazartesi günü bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

İngiltere'nin Salisbury kentinde gerçekleşen saldırının Rusya'nın bir süredir devam eden ihtiyatsız davranışlarının bir parçası olduğunu dile getiren Stoltenberg, NATO'nun Rusya'nın faaliyetlerine adım adım karşılık vermeyeceğini söyledi. Stoltenberg, "Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz. Yeni bir silahlanma yarışı içine sürüklenmek istemiyoruz." diye konuştu.

Saldırı bağlamında NATO'nun 5'inci maddeyi işletip işletmeyeceğinin sorulması üzerine ise Stoltenberg, İngiltere'den bu yönde talep gelmediğini belirterek, "Ölçülü ve orantılı bir şekilde tepki vermek önem taşıyor." dedi.

5. MADE NEDİR?

Madde 5 - Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.