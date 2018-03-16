Rachel Corrie'nin ailesinden çağrı

Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeri tarafından 2003 yılında ezilerek öldürülen Amerikalı barış aktivisti Rachel Corrie'nin ailesi, İsrail'in "içine düştüğü çılgınlıktan" çıkarılması gerektiğini söyledi.

Kızlarının 14. ölüm yıl dönümünde Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan Cindy ve Craig Corrie, hem Rachel hem de Filistin davası için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Anne Cindy Corrie, kızı hakkında, "İnsan gibi insandı. Genç yaşına rağmen bir şeyleri derinlemesine idrak edebilme yetisine sahipti." diye konuştu.

Baba Craig Corrie, "Dünyanın büyük bir bölümü Rachel'ı, dış politikamızın gösterdiğinden farklı şekilde düşünen bir Amerikalı olarak biliyor. Kızımın böyle anılmasından memnunum." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN DAVASINI KIZIMIZDAN MİRAS ALDIK"

Kızlarından Filistin davasını miras aldıklarını belirten Craig Corrie, "İsrail'in son ve en iyi umudu, birinin onu bu içine düştüğü çılgınlıktan çekip çıkarmasıdır. Geçen ay ABD'de olup bitenlere bakılırsa, birini çılgınlıktan kurtarmak (Donald Trump) yönetimi için güç bir iş gibi duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Craig Corrie, kızlarının ölümü sonrası sorumluluk almaktan kaçınan ve dar kapsamlı bir soruşturmanın ardından olayı hasıraltı etmeye çalışan İsrail devletine açtıkları davanın İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesiyle ilgili olarak, davanın yine de "sistemin tüm sorunlarını ifşa etmesi" bakımından önemli olduğuna inandıklarını söyledi.

Corrie, "Dava, İsrail mahkemelerinin Filistin işgalinde pay sahibi olduğunu göstermesi bakımından başarılıydı." dedi.

İsrail'e gittiğinde karşılaştığı eski bir askerin paylaştığı notu aktaran Craig Corrie, "Bana dedi ki, İsrailli generaller bazı Avrupa ülkelerine gitmezler, çünkü giderlerse soluğu mahkemede alacaklarını bilirler. Ama aynı tehdidi asla İsrail mahkemelerinden yana hissetmezler." ifadelerini kullandı.

Anne Cindy, Trump yönetiminden kızları için destek görmeyi beklemediklerini belirterek, "Daha önemlisi, bizim endişemiz Filistin halkı hakkında." şeklinde konuştu.

İsrail-Filistin meselesinin karmaşık bir konu olduğunu vurgulayan Cindy Corrie, "Trump yönetimine, 'dikkatli adım atın ve kendinize öğrenme imkanı tanıyın' diyoruz." ifadesini kullandı.

Corrie, "Çok uzun zaman geçti ve çok acı çekildi. Artık bölgede bu sorundan etkilenen tüm halklar nezdinde eşitliği, özgürlüğü ve adaleti dikkate alan bir çözümün bulunmasının vakti geldi." dedi.

"BENİM ADIM RACHEL CORRİE" OYUNU TÜRKİYE'DE GÖSTERİLDİ"

Rachel Corrie'nin vefatından sonra hazırlanan "Benim Adım Rachel Corrie" adlı tiyatro oyununun New York Tiyatro Atölyesi tarafından yarıda kesilerek rafa kaldırılmasına ilişkin, Craig Corrie, sansür iddiaları ve yoğun eleştiriler sonrası Londra'ya taşınan oyunun, kızının kendi vatanında gösterilemese de İstanbul'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde seyirciyle buluştuğunu kaydetti.

Anne Cindy Corrie, "Türkiye'ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Orada arkadaşlarımız ve çok güzel anılarımız var, yakında yine gelmeyi umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

Corrie, ABD'nin Washington eyaletinde dünyaya gelen Rachel'ın, küçük yaştan itibaren dünyanın sorunlarına duyarlılık gösterdiğini belirtti.

On yaşında kendi okulunun açlık konulu kongresinde konuşan Corrie, ailenin paylaştığı videoda, "Başka çocuklar için buradayım, çünkü onları önemsiyorum. Anlamalıyız ki üçüncü dünya ülkelerindeki insanlar bizim gibi düşünür, değer verir, güler ve ağlarlar." diyor.

Filistin'de adı okul, hastane ve yeni doğmuş çocuklara verilen Rachel Corrie'nin anısına çok sayıda film yapıldı, tiyatro ve kitaplar yazıldı. Corrie'nin Filistin'den ailesine yazdığı mektuplar derlenerek "Bırakın Tek Başıma Direneyim" başlığıyla kitap olarak yayımlandı.