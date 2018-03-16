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Son dakika: İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson "Zehirleme emrini bizzat Putin verdi"

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de Noviçok gazıyla zehirlenmesi İngiltere ve Rusya arasında diplomatik kriz yaratmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson bugün Rusya ile kriz yaratan olayın emrinin bizzat Putin tarafından verilmiş olabileceğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson Rusya ile kriz yaratan olayın emrinin bizzat Putin tarafından verilmiş olabileceğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, sinir gazıyla zehirleme kararının Britanya'yı lekelemek için doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı gibi göründüğünü söyledi. Reuters'ın haberine göre Johnson, "Sinir gazı saldırısı Putin'in kararı olabilir" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16.3.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 17:07
Son dakika: İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson Zehirleme emrini bizzat Putin verdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, sinir gazıyla zehirleme kararının Britanya'yı lekelemek için doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı gibi göründüğünü söyledi. Reuters'ın haberine göre Johnson, "Sinir gazı saldırısı Putin'in kararı olabilir" ifadelerini kullandı.

PUTİN'İN KARARIYDI

Johnson, açık bir şekilde bu sinir gazı saldırısını Rusya'nın yönettiğini belirtti. Boris Johnson, "Rus halkına karşı sorunumuz yok, bizim sorunumuz Putin ve Kremlin ile. İngiliz topraklarında gerçekleştirilen sinir gazı kullanımı, Putin'in kararıydı" açıklamasında bulundu.

23 RUS DİPLOMAT SINIRDIŞI EDİLECEK

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının Rus yapımı Noviçok gazıyla zehirlenmesinin ardından, İngiltere ile Rusya arasında ipler kopma noktasına geldi.İngiltere Başbakanı Theresa May'in İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenen eski Rus casusunun zehirlenmesinden Rusya'nın sorumlu olduğunu savunarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamış, bu gelişme üzerine, Rusya Dışişleri Bakanlığı da misilleme olarak Rusya'daki İngiliz diplomatların sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Johnson dün yaptığı açıklamada da, eski casusun sinirinden alınan bir örneğin değerlendirilmesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) gönderileceğini belirtti.

İngiltere ile Rusya arasında casus krizi tırmanıyor

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Son dakika: İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson "Zehirleme emrini bizzat Putin verdi"
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