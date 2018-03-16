Son Dakika Haberi: Astana'da flaş gelişme!

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile beraber ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"DOĞU GUTA'DA İNSANİ BİR DRAM VAR"

?Halep senaryosunun tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapmak konusunda kararlıyız. Teröristleri yok etmek için sivilleri öldürmek doğru bir strateji değildir. Doğu Guta'da insani bir dram vardır. Rusya'nın çabalarını takdirle karşılıyoruz ancak yetersiz. İnsani yardımların engelsiz şekilde ulaşması lazım. Dün tutuklu ve kaçırılmış kişilerin salıverilmesi konusunda ilk toplantıyı burada gerçekleştirdik. Çalışma grubunu iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Suriye halkına yardımcı olmaya devam edeceğiz.

'SİVİL HALKIN BOMBALANMASI KABUL EDİLEMEZ'

Doğu Guta'daki durum insani felaket düzeyindedir. Terör unsurlarını sivillerden ayırmak gerektiğinin altını çizdik. Terör örgütleriyle ılımlı muhalefet yada sivil halkın bir arada olmaması gerekiyor. Doğu Guta'da ateşkes rejimiyle uyumlu şekilde çatışmaların sona erdirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Sivil halkın bombalanmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz.

'TERÖRİSTLERİN İDLİB'E GİTMESİNE KARŞIYIZ'

Sadece Doğu Guta'da değil, tüm kuşatılmış bölgelerde… Ve Fırat'ın doğusu dahil, siviller konusunda hassasiyetimiz var. Afrin'de de var. Bugüne kadar sivillerin öldürülmemesi de bizim hassas yaklaşımımızdan kaynakların. Doğu Guta'da ise, İdlib'de de oldu… Teröristlerin İdlib'e gitmesine de karşıyız. Tehdit oluşturuyorlar. Terörle mücadele etme bahanesiyle sivillerin öldürülmesine karşıyız. Teröristleri etkisiz hale getirme konusunda özellikle sivillerin ağırlıklı yaşadıkları yerde değişik stratejilerimizin olması lazım. Doğrudan teröristleri hedef almamız lazım.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan terör destekçisi provokatöre tokat gibi cevap!

FETÖ AĞZIYLA SORU SORAN PROVAKATÖRE SERT TEPKİ!

Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve İsviçre'de FETÖ'ye yakın bir iş adamıyla ilgili soru soran bir gazeteciye tepki gösterdi.

Kendisini gazeteci olarak tanıtarak provakasyon yapmak isteyen kişinin ismini ve çalıştığı yeri isteyen Çavuşoğlu,"Biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzı ile sorulan sorulara cevap vermem. Afrin konusunda açıklamaları yaptık" dedi.