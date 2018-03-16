Suudi prensese yakalama emri

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Fransa'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kız kardeşi Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı. Le Point dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Prenses Hussat hakkında, Paris'teki apartman dairesine çağrılan bir tamirci ile yaşanan gerginlik nedeniyle yakalama emri çıkarıldığı belirtildi. Habere göre, geçen eylül ayında Prenses Hussat'ın Paris'teki dairesine çağrılan tamircinin, dairenin fotoğraflarını çektiği fark edildi. Prenses ve korumasının müdahale ettiği tamircinin, basına satmak amacıyla fotoğraf çektiği gerekçesiyle dövüldüğü, malzemelerine el konulduğu ileri sürüldü. Aralık ayı başında Prenses Hussat'ın koruması hakkında adli soruşturma açıldığı, Prenses Hussat hakkında da Paris savcılığı tarafından yakalama emri çıkarıldığı kaydedildi.