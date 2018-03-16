Terör ittifakının arabulucusu öldürüldü

Suriye'nin Rakka ilinde YPG/PKK ile terör örgütü DEAŞ arasında arabulucuk yapan ancak terör örgütüyle anlaşmazlık yaşayan Ömer Alluş, öldürüldü. Alluş'un Tel Ebyad'daki evinde susturucu takılmış bir silahla vurulduğu tespit edildi. YPG/ PKK'nın siyasi kanadı PYD'ye bağlı faaliyet gösteren ve içinde bazı Arapların da yer aldığı "Suriye Demokratik Meclisi İlişkiler Ofisi" üyesi olan Alluş, aynı zamanda örgütün kontrolündeki sözde Rakka sivil meclisinde "genel ilişkiler komite başkanı" şeklinde biliniyordu. Örgütle anlaşmazlığı derinleşen Kürt kökenli Alluş, Suriye Müstakbel isimli bir parti kurma hazırlığına başlamıştı.

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