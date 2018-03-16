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Trump, ulusal güvenlik danışmanı McMaster'ı görevden almaya karar verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ulusal güvenlik danışmanı H.R. McMaster'ı görevden almaya karar verdiği ancak kararın hemen uygulanmasının beklenmediği bildiriliyor.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 10:33
Trump, ulusal güvenlik danışmanı McMaster'ı görevden almaya karar verdi

Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgisi olan beş kişiye dayandırdığı haberine göre Trump, McMaster'ın yerine ABD'nin eski Birleşmiş Milletler büyükelçisi John Bolton ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin genel sekreteri Keith Kellogg'un da aralarındaki bulunduğu birkaç ismi değerlendiriyor.

BEYAZ SARAY'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Salı günü Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u görevden alan Trump, son günlerde yönetiminin üst düzeylerindeki değişikliklerin bitmediğini sinyalini verdi.

Gazetenin haberine göre McMaster'ın hemen görevden alınması beklenmiyor. Trump, McMaster'ı küçük düşürmekten kaçınmak için değişime zaman ayırmak ve yerine getireceği kişiyi dikkatlice seçmek istiyor.

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Washington Post haberinde, Trump'ın hiçbir zaman kişisel olarak McMaster ile uyum sağlayamadığını ve son zamanlarda McMaster'ın yerine başka bir kişiyi getirmek istediğini, Beyaz Saray genel sekreteri John Kelly'e söylediği belirtiliyor.

McMaster, Michael Flynn'ın ardından Trump'ın ikinci ulusal güvenlik danışmanı. Flynn ABD'deki Rus büyükelçisi ile temasları hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yanlış yönlendirdiği için bir yıl önce görevden alınmıştı.

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Trump, ulusal güvenlik danışmanı McMaster'ı görevden almaya karar verdi
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