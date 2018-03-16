Trump'ın büyük oğlu ile eşi boşanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile eşi Vanessa Trump, 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını açıkladı.

Trump Jr. ile eşi Vanessa, ortak bir yazılı açıklama yaparak evliliklerini sonlandırma kararlarını kamuoyuna duyurdu.

Trump'ın oğlu ile gelini, açıklamalarında, "12 yıllık evliliğin ardından yollarımızı ayırmaya karar verdik. Her zaman birbirimize ve ailelerimize büyük bir saygı duyduk. Sahip olduğumuz beş çocuk en önemli önceliğimiz olarak kalmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Beyaz Saray ise konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Çiftin ikisi kız, üçü erkek olmak üzere beş çocuğu bulunuyor.

Kameralardan uzak bir hayat süren Vanessa Trump, önceki hafta Manhattan'daki apartman dairesine gönderilen şüpheli madde içeren bir zarfı açtıktan sonra önlem olarak hastaneye kaldırılmasıyla gündeme gelmişti.