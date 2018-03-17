Avusturya Büyükelçisi Tilly'den ATO'ya ziyaret

ATO Başkanı Boran: "Mayıs ayında Londra'nın da aralarında bulunduğu 8 şehre Esenboğa'dan direkt uçuş başlatılacak" "Avusturya, iş yapma kolaylığı açısından dünyada 22. sırada. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, mayısta Londra'nın da aralarında bulunduğu 8 kente Esenboğa Havalimanı'ndan direkt uçuşların başlayacağını bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly, Baran'ı ziyaret etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN ARTMASI İÇİN ATO OLARAK DESTEK VERMEYE HAZIR

Görüşmede, Avusturya'nın iş yapma kolaylığı açısından dünyada 22. sırada yer aldığına dikkati çeken Baran, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması için ATO olarak destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Ankara ekonomisi ve ATO'nun çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Baran, hükümetin yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik düzenlemeleri çerçevesinde şirket kuruluşunu kolaylaştırdıklarını aktardı.

Baran, ATO'nun girişimleri neticesinde Ankara'dan Paris, Frankfurt, Berlin ve Viyana'ya direkt uçuşların başlatıldığına işaret ederek, mayısta Londra'nın da aralarında bulunduğu 8 kente Esenboğa Havalimanı'ndan direkt uçuşların başlayacağını bildirdi.

GENÇ NÜFUSU VE DİNAMİZMİ SAYESİNDE TÜRKİYE BÜYÜYOR

Türkiye'nin 35 yıldır PKK terörüyle mücadele ettiğini ve 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi yaşadığını anımsatan Baran, şunları kaydetti:

"En büyük sıkıntılarla boğuşurken genç nüfusu ve dinamizmi sayesinde Türkiye'nin ticareti, büyümesi, ihracatı durmuyor. 2017 yılı büyüme rakamı da göz kamaştırıcı olacak. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler karşısında Uluslararası Para Fonu (IMF) da rakamlarını revize etti. IMF, Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları isimli raporunda Türkiye'nin 2017'ye ilişkin büyüme tahminini yüzde 5,1'ten yüzde 6,3'e yükseltti."

Baran ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığının, sınırlarını korumak için operasyon yürüttüğünün altını çizdi.