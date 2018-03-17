Az daha taksi şoförü olacakmış

BUGÜN NELER OLDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 1996'da taksi şoförü olmayı planladığı ortaya çıktı. Yarın düzenlenecek seçim öncesinde Vkontakte isimli dijital ağda yayımlanan belgeselde Putin, akıl hocası olan Anatoly Sobchak'ın St. Petersburg'daki 1996 valilik seçimlerini kaybetmesinden sonra taksi şoförü olarak çalışmayı düşündüğünü söyledi. Putin, "İki çocuğum vardı, bir şeyler yapmak zorundaydım. Ek iş olarak taksi şoförlüğü yapabileceğimi düşündüm. Sonra bana Moskova'da Cumhurbaşkanlığı kadrosunda resmi bir görev teklif ettiler, ben de kabul ettim" dedi. Rusya'da yarınki seçimi Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.