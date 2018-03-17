Doğu Guta’da durum felaket düzeyinde

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları'nın bir araya geldiği Suriye konulu toplantı dün yapıldı. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif alınan kararları değerlendirdi.Çavuşoğlu, "Soçi ruhunu devam ettirmek istiyoruz. Bir sonraki zirve 4 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi'nde karar verilen anayasa komitesinin bir an önce çalışmasına başlamasında fayda görüyoruz" dedi.Çavuşoğlu, "Bu süreci kolaylaştırmak konusunda tüm çabayı birlikte göstereceğiz. Özellikle hem rejimin hem muhalefetin gereken desteği vermesi gerekiyor. Bu hususta biraz önce de söyledim üç ülke de aynı görüştedir. Özellikle Doğu Guta'daki durum insani bir felaket düzeyindedir. Doğu Guta'da rejimin neden olduğu durumu iyileştirmek için iki dışişleri bakanı arkadaşımla konuştuk. Teröristleri sivillerden ayırmak gerektiğinin altını çizdik" dedi.Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğu Guta'da ateşkes rejimi ve 4 Mayıs 2017 muhtırasıyla uygun şekilde çatışmaların durdurulması acil bir ihtiyaçtır. Türkiye olarak terörle mücadele bahanesi altında ayırt etmeksizin sivil halkın bombalanmasının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Halep senaryosunun Doğu Guta'da tekrar yaşanmasını önlemek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Teröristleri elbette etkisiz hale getirmek önemlidir. Teröristlerin herhangi bir ülkenin veya Rusya'nın misyonuna saldırmasını da kabul etmek mümkün değildir. Fakat teröristleri yok etmek için Doğu Guta'daki tüm sivil halkı bombalamak doğru bir strateji ve anlayış değil. Doğu Guta'da insani dram var. İnsani yardımlar konusunda Rusya'nın çabalarını da takdirle karşılıyoruz ama yetersiz olduğunu da vurgulamak zorundayız."Kazakistan'da yerel gazeteci olduğunuiddia eden BaglanOmarav isimli bir kişiFETÖ ağzıyla ZeytinDalı Harekatına ilişkinsoru sordu. Çavuşoğlubu gazetecinin sorusunuAfrin operasyonu ileilgili tüm açıklamalarınyapıldığını belirterek,"FETÖ ağzıyla sorulansorulara yanıt vermiyorum"diye cevapladı.Kimliği hakkındasoru işaretine yol açanbu kişinin terör örgütüFETÖ tarafından kurulanKazak Türk lisesi mezunuolduğu öğrenildi.Dışişleri Bakanları toplantısının ardından alınan kararlarla ilgili bir bildiri yayımlandı. Suriye'deki krizin çözümüne ve etnik ve mezhepsel farklılıkların azaltılmasına olumlu etki yapacak görüşmelerin devam etmesine karar verildiği ifade edilen bildiride DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yapılan mücadeleye vurgu yapılarak Sahadaki şiddetin azaltılması için koordine çabaların sürmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bildiride, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne güçlü bağlılığa atıfta bulunuldu.