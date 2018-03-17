Esad rejimi pazarı vurdu: 61 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'daki Kefer Batna beldesinde bulunan pazar yerine yönelik bombardımanında en az 61 sivil hayatını kaybederken, yüzlerce sivil de yaşamını yitirdi. Sivil savunma ekipleri, bombardımanın devam etmesi nedeniyle cesetlerin kaldırılamadığını, yaralılara ulaşılamadığını aktardı. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Rejimin 18 Şubat'tan beri süren hava saldırılarında binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Doğu Guta'da son iki gün içinde 13 binden fazla kişi evlerini terk etti.