Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Esad rejimi pazarı vurdu: 61 ölü

Esad rejimi pazarı vurdu: 61 ölü

Giriş Tarihi: 17.3.2018
Esad rejimi pazarı vurdu: 61 ölü
Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'daki Kefer Batna beldesinde bulunan pazar yerine yönelik bombardımanında en az 61 sivil hayatını kaybederken, yüzlerce sivil de yaşamını yitirdi. Sivil savunma ekipleri, bombardımanın devam etmesi nedeniyle cesetlerin kaldırılamadığını, yaralılara ulaşılamadığını aktardı. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Rejimin 18 Şubat'tan beri süren hava saldırılarında binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Doğu Guta'da son iki gün içinde 13 binden fazla kişi evlerini terk etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Esad rejimi pazarı vurdu: 61 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN