Loto milyarderi 10 banka soydu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 20 yıl önce şans oyunundan 19 milyon dolar kazanan talihlinin hayatı çok farklı bir yöne evrildi. 35 yaşında büyük bir servetin sahibi olan James Hayes, 20 yılda tüm parayı eritti. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bir garajda tek başına yaşadığı belirtilen Hayes, beş parasız kalınca banka soymaya başladı. 10 banka soygunuyla suçlanan Hayes, cezaevine girdi ve 80 yıl hapis cezası aldı. Eski milyoner ise suçlamalardan sadece dördünü kabul etti. Loto milyonerinin bankaya girip 'Paraları ver yoksa ateş etmeye başlayacağım' yazılı kağıdı kasiyere uzatarak soygunları gerçekleştirdiği kaydedildi.

VAR OLAN MUTLULUĞU DA GİTTİ

Büyük ödülü kazandığında, Los Angeles Times gazetesine röportaj veren Hayes hayallerini anlatmıştı. "Zaten çok mutluydum, bu sadece eksikleri giderecek" diyen Hayes, kazandığı parayı çarçur etmeyeceğini, ailesine ev alacağını, eşiyle mutlu bir hayat yaşayacaklarını anlatmıştı. Ancak Hayes karısıyla da ayrıldı.