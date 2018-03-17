Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Senegal’den İspanya’ya "seyyar satıcı" notası

Senegal’den İspanya’ya "seyyar satıcı" notası

Senegal hükümeti, seyyar satıcı bir vatandaşının, İspanya’nın başkenti Madrid’de polis kovalamacasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İspanya’ya nota verdi. Dışişleri Bakanı Sıddik Kaba, yerel radyo RFM'e yaptığı açıklamada, Senegalli seyyar satıcı Mame Mbaye Ndiaye'nin (35) geçen perşembe günü Madrid’de polisten kaçarken öldüğünü ve bu nedenle İspanya'nın Dakar Büyükelçisi Alberto Virella'yı dışişleri konutuna çağırdığını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018 22:06 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 22:08
Senegal’den İspanya’ya seyyar satıcı notası

Senegalli bir seyyar satıcının Madrid'de polis kovalamacasında hayatını kaybetmesi Senegal ile İspanya arasında krize neden oldui

Hükümet adına Büyükelçi Virella'ya sözlü nota verdiğini belirten Kaba, Ndiaye'nin ölümünden İspanya polisini sorumlu tuttuklarını, Madrid yönetiminden açıklama beklediklerini kaydetti.

Ndiaye, 15 Mart'ta başkent Madrid'in en ünlü meydanlarından Puerta del Sol'de seyyar satıcılık yaptığı sırada polis müdahalesiyle karşılaşmış ve polisten kaçarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın duyulmasının ardında başkent Madrid'de toplanan yüzlerce Senegalli protesto gösterisi düzenlemiş, kendilerini engellemek isteyen polislerle çatışmıştı. Polis protestolara katılan yaklaşık 10 Senegal vatandaşını tutuklamıştı.

BELEDİYE BAŞKANI FRANSA GEZİSİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Olayların büyümesiyle Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena, Fransa gezisini iptal edip ülkesine dönmek zorunda kalmıştı.

Resmi rakamlara göre İspanya'da yaklaşık 64 bin Senegalli yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Senegal’den İspanya’ya "seyyar satıcı" notası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN