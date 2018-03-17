Senegal’den İspanya’ya "seyyar satıcı" notası

Senegalli bir seyyar satıcının Madrid'de polis kovalamacasında hayatını kaybetmesi Senegal ile İspanya arasında krize neden oldui

Hükümet adına Büyükelçi Virella'ya sözlü nota verdiğini belirten Kaba, Ndiaye'nin ölümünden İspanya polisini sorumlu tuttuklarını, Madrid yönetiminden açıklama beklediklerini kaydetti.

Ndiaye, 15 Mart'ta başkent Madrid'in en ünlü meydanlarından Puerta del Sol'de seyyar satıcılık yaptığı sırada polis müdahalesiyle karşılaşmış ve polisten kaçarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın duyulmasının ardında başkent Madrid'de toplanan yüzlerce Senegalli protesto gösterisi düzenlemiş, kendilerini engellemek isteyen polislerle çatışmıştı. Polis protestolara katılan yaklaşık 10 Senegal vatandaşını tutuklamıştı.

BELEDİYE BAŞKANI FRANSA GEZİSİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Olayların büyümesiyle Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena, Fransa gezisini iptal edip ülkesine dönmek zorunda kalmıştı.

Resmi rakamlara göre İspanya'da yaklaşık 64 bin Senegalli yaşıyor.