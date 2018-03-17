Şi Cinping ikinci dönem devlet başkanı seçildi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, parlamentoda yapılan seçimle ikinci dönem devlet başkanlığına getirildi.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul Toplantıları kapsamında devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı seçimi oylamaya sunuldu.

Ülkede en üst düzey yasama organı olan ÇUHK'de 2 bin 970 delegenin katıldığı oylamada Şi Cinping oyların tamamını alarak yeniden hem ülkenin Devlet Başkanı hem de Çin Merkezi Askeri Komisyonu Başkanı oldu.

Devlet başkanı yardımcılığına aday gösterilen eski yolsuzlukla mücadele kampanyası sorumlusu Vang Çişan ise 2 bin 969 oy alarak yeni devlet başkan yardımcısı seçildi. Ardından tören kıtasının selamladığı Şi ve Vang kürsüye gelerek anayasa üzerine yemin etti.

Çin Komünist Partinin (ÇKP) geçen ekim ayında yaptığı 19. Ulusal Kongre'de ÇKP'nin Genel Sekreteri olarak seçilen Şi Cinping devlet başkanlığının ikinci dönemine resmen başladı.

Söz konusu seçimle Çin Devlet Başkanı Şi, 2018-2023 döneminde başkanlık görevini sürdürecek. Öte yandan devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği ÇUHK'da geçen hafta kabul edilmişti.

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle Şi Cinping, ikinci dönem görev süresinin dolacağı 2023'den sonra da devlet başkanlığına devam edebilecek.

Ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'dan sonra en güçlü lider konumuna gelen Devlet Başkanı Şi, ÇKP Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı görevlerini de üstleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi, Devlet Başkanlığını Mart 2013'te Hu Cintao'dan devralmıştı.

Çin'de kabine yapısında revizyon

Çin Devlet Konseyince, ÇUHK'de 13. Dönem 1. Genel Kurul Toplantıları kapsamında kabul edilerek kanunlaşan "Kurumsal Reform Taslağı"na göre, yeni kabine 26 bakanlık ve komisyondan oluşacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

Yapılan reformla hükümetin hizmet odaklı, daha etkili ve etkin yapıda olacağı belirtilirken, reform çevresinde kabineden 15 bakan veya bakan yardımcısı seviyesinde birimin çıkarılacağı kaydedildi. Ayrıca reform ile yetkililerin risk önleme, fakirlikle mücadele, kirliliğin kontrol altına alınması gibi konulara öncelik verdiği dile getirildi.

Yeni kurulan bakanlık ve komisyonlar; Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Ekolojik Çevre Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu, Eski Muharip Askerler Bakanlığı olarak açıklanırken, Çevre Koruma Bakanlığı, Devlet İş Güvenliği İdaresi, Tıp ve Sağlık Reformu Gözetleme ve Yönetim Ofisi, İş Güvenliği, Sağlık Denetimi ve İdaresi, Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonunun ise lağvedileceği belirtildi.

Ayrıca yeni kurulan bakanlıklara, mevcut ve lağvedilecek bakanlık ile komisyonların sorumluluklarının bir kısmı ya da tamamı devredilecek.

Kabinede yer alacak bakanlık ve komisyonlar şöyle:

"Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Savunma Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi, Enformasyon ve Teknoloji Bakanlığı, Devlet Etnik İşler Komisyonu, Kamu Güvenlik Bakanlığı, Devlet Güvenlik Bakanlığı, Vatandaşlık İşleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doğal Kaynaklar Bakanlığı, İskan ve Şehir-Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Su Kaynakları Bakanlığı, Tarım ve Taşra İşleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu, Eski Muharip Askerler Bakanlığı, Acil Durum Yönetim Bakanlığı, Çin Merkez Bankası, Ulusal Saymanlık Ofisi."

Ülkede 1982'de 43 bakanlık ve komisyondan oluşan devlet kabinesi söz konusu reformla 8'inci kez yeniden yapılandırılıyor.