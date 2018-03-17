Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüştü

ABD Başkanı Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon arasındaki telefon görüşmesinde, Yarımadanın nükleerden arındırılması sürecinde Kuzey Kore'nin atacağı somut adımların "anahtar" olacağına işaret edildi.

SÖZ DEĞİL SOMUT ADIM

ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki telefon görüşmesinde Kuzey Kore'den söz değil somut adım beklendiği vurgusu yapıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump ile Moon arasındaki telefon görüşmesinde Kuzey Kore ile ilgili konuların ele alındığı belirtildi.

Pyongyang yönetimi üzerindeki baskının aynı şekilde sürdürülmesinin önemine işaret edildiği belirtilen görüşmede, iki liderin "Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması için (Kuzey Kore'nin) sözlerinin değil somut adımlarının anahtar olduğu" konusunda mutabık olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Trump'ın en geç mayıs ayı sonuna kadar Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşeceğini bir kez daha dile getirdiği ve diplomatik süreçle ilgili "optimist" olunduğu kaydedildi.

MUHTEMEL TRUMP-KİM ZİRVESİ

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, geçen hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'a, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme davetini iletmiş, ABD Başkanı Trump'ın daveti kabul ettiğini ve iki liderin en geç mayıs ayı sonuna kadar bir araya gelebileceğini açıklamıştı.

Kim'in, Kuzey Kore'nin bundan sonra nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulunduğunu kaydeden Chung, Kuzey Kore liderinin, ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Kim'in görüşme davetini kabul ettiğini doğrulamış, görüşmenin yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini ifade etmişti.