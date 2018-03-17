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Trump’ın büyük oğlu boşanıyor

Giriş Tarihi: 17.3.2018
Trump’ın büyük oğlu boşanıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. ile eşi Vanessa, 12 yıllık evliliklerini sona erdirmek üzere ortak karar aldıklarını kamuoyuna duyurdu. Trump'ın oğlu ile gelini, açıklamalarında, "12 yıllık evliliğin ardından yollarımızı ayırmaya karar verdik. Her zaman birbirimize ve ailelerimize büyük bir saygı duyduk. Sahip olduğumuz 5 çocuk en önemli önceliğimiz olarak kalmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. ABD basınına göre Vanessa Trump, Trump Jr.'ın çok fazla seyahat etmesi ile sosyal medyaya olan düşkünlüğünü boşanma gerekçesi olarak gösterdi.
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Trump’ın büyük oğlu boşanıyor
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