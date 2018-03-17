Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tehdit mektubu

Dışişleri Bakanı Kocias'a içinde kurşun bulunan tehdit mektubu gönderildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'a içinde kurşun ve ölüm tehdidi içeren ifadelerin yer aldığı bir mektup daha gönderildiği bildirildi.

Yunan haber ajansı AMNA'nın haberinde, hafta içinde gönderilen mektubun ve içindeki kurşunun incelenmek üzere Yunan emniyet birimlerine gönderildiği belirtildi.

BAKAN VE AİLESİNE YÖNELİK TEHDİT

Yunanistan ve Makedonya arasındaki "isim sorununun" çözümüne ilişkin müzakerelere tepki olarak gönderildiği düşünülen mektupta, bakan ve ailesine yönelik tehdit ifadelerinin bulunduğu kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT MEKTUBU ALMIŞ

Kocias'a, geçen ay başında da aşırı sağcı kişiler tarafından gönderildiği tahmin edilen benzer bir tehdit mektubunun daha ulaştığı açıklanmıştı.

Geçen ay ayrıca Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" yönelik müzakerelerde, "Makedonya" ifadesi geçen muhtemel yeni bir isme karşı çıkan yüzbinlerce gösterici, Atina'da toplanarak görüşmelere karşı protesto düzenlemişti.

İki ülke arasında başlayan müzakereler kapsamında, Makedonya hükümetinin Üsküp'te daha önce "Büyük İskender" olarak isimlendirilen havalimanının adını değiştirmesinin ardından Kocias'ın 22 Mart'ta, uzun süre sonra bir ilki gerçekleştirerek Atina'dan doğrudan Üsküp'e uçması planlanıyor.

İki hükümet arasındaki müzakerelerde, "Yeni Makedonya", "Yukarı Makedonya" ve "Kuzey Makedonya" gibi isimler masada bulunuyor.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.