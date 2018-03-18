ABD’li yetkililerden terörist başına taziye

BUGÜN NELER OLDU

Terör Örgütü YPG'nin önceki gün evinde uğradığı suikast sonucu öldürüldüğünü duyurduğu sözde Suriye Meclisi (MSD) Dış İlişkiler Bürosu Üyesi ve Rakka Sivil Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Eşbaşkanı Umer Eluş için ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ve ABD Uluslararası DEAŞ'a Karşı Mücadele Koalisyonu Başkanı Brett McGurk resmi Twiter hesaplarından taziye mesajı yayımladı. McGurk Twitter hesabından Eluş için "cesur Suriyeli vatansever" diyerek methiyeler düzerken, Nauert iletisinde övdüğü Eluşa'u uzun bir taziye mesajı yayımladı. Zeytin Dalı Harekâtı başlayınca cezaevlerindeki yüzlerce tutukluyu Türkiye'ye karşı savaşmak için serbest bırakan Eluş, öldürülen teröristlerin cenazelerinde de örgüt üyelerine moral vermek için konuşmalar yapıyordu.