Akademi’de taciz skandalı

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Oscar Ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi cinsel taciz iddiasıyla sarsıldı. Akademi Başkanı John Bailey(75) hakkında cinsel taciz soruşturması açıldığı öğrenildi. Amerikan Variety dergisinin haberine göre Başkan Bailey hakkında üç farklı cinsel taciz iddiasının kaydedilmesinin ardından Akademi'nin soruşturma başlattığını iddia etti.Akademi bünyesinde kurulan David Rubin başkanlığındaki alt komitenin cinsel taciz iddialarını araştırmaya başladığı belirtildi. Haberlerin ardından açıklamada bulunan Akademi, tüm iddiaların gizlilik içinde ele alındığının altını çizdi. Akademi inceleme tamamlanıncaya kadar yorumda bulunulmayacağını duyurdu. Sinetograf Bailey, geçtiğimiz ağustosta başkanlık koltuğuna oturmuştu. "Groundhog Day", "The Big Chill" ve "Ordinary People" yapımlarıyla tanınan Bailey, son Oscar Ödül Töreni'nde Akademi'nin cinsiyet, ırk, etnik ve din eşitliği için sorumluluk alacağını duyurmuştu.Yapımcı Harvey Weinstein'ın cinsel taciz ve saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasının ardından Akademi Weinstein'i üyelikten azletmiş ancak Hollywood'taki cinsel taciz iddiaları artarak devam etmişti. Hollywood'ta cinsel tacizle suçlananlar arasında Casey Affleck, Bill Cosby, Roman Polanski, Steven Seagal gibi isimler bulunuyor.