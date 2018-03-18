Ege’de facia: 14 ölü, 4 kayıp

BUGÜN NELER OLDU

Ege Denizi'nde alabora olan çürük bir ahşap tekne içindeki 22 göçmenden aralarında dört çocuğun da bulunduğu 14'nün boğularak can vermesi ve 4 kişinin kayıplara karışması yeni bir şok etkisi yarattı. 2016 yılında Türkiye ile AB arasında imzalanan göçmen iadesi anlaşmasından sonra ilk kez meydana gelen bu deniz faciası Türkiye'nin Didim kıyıları ile Yunanistan'ın Eşek Adası arasında meydana geldi. Göçmenlerin Türk kıyılarından denize açıldığı ahşap tekne alabora oldu. Sadece ikisi kadın biri erkek 3 göçmen ada sahiline çıkmayı başardı. Yunan sahil güvenlik ve Avrupa ülkelerinin polis gücünden oluşan FRONTEX botlarının başlattığı kurtarma çalışmalarına Türk sahil güvenlik botları da katıldı.