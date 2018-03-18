Hollanda'da ırkçı parti PVV ve NPO hakkında suç duyurusu

İslam Demokratlar Partisi Genel Başkanı Hasan Küçük, yaptığı basın açıklamasında, PVV ve lideri Geert Wilders'in İslam düşmanlığını teşvik ettiği ve bunu yaydığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

PVV lideri Geert Wilders, İslam düşmanı söylem ve eylemleriyle dikkat çekiyor

"DİNİMİZİ KÖTÜLEYİP TEHLİKELİ VE ÖLÜMCÜL OLDUĞUNU SÖYLEYEN WILDERS'E BAŞBAKANDAN TEPKİ BEKLİYORUZ"

Küçük, "Bizim gözümüzde PVV, ülkede yaşayan bazı vatandaşların dinini kötüleyerek tehlikeli ve ölümcül olduklarını belirtip dışladığı için tekrar kanunu çiğnedi. Bu kabul edilemez ve bütün siyasi partiler tarafından kınanması gerekir. Başbakan Mark Rutte'nin film hakkında sadece 'iğrenç' olduğunu açıklamasını zayıf buluyoruz. Ülkenin başbakanı olarak İslam ve yabancı düşmanlığına karşı daha sert çıkış yapması gerekir." dedi.

NIDA PARTİSİ, SAVCILIĞIN CEZA DAVASI AÇMASINI BEKLİYOR

Müslümanlara ve Gayrimüslimlere çağrıda bulunan Küçük, "Herkesi, PVV'nin İslam düşmanlığına karşı şikayet etme çağrısında bulunuyorum. Demokratik anayasa sistemine güveniyoruz ve savcılığın PVV ve Geert Wilders hakkında ceza başlatmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Seçim kampanyası kapsamında hazırlanan ve İslam'ı kötüleyen filme, Hollandalılar da sosyal medya üzerinden tepki göstererek yayınlanmasının yasaklanmasını istemişlerdi.