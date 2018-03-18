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Kerkük'te silahlı saldırı: 5 ölü

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kerkük'teki DEAŞ saldırılarının, bölge sakinlerini ve ve güvenlik güçlerini rahatsız etmeye başladığını kaydeden Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, güvenlik önlemlerine rağmen saldırıların arttığını aktardı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 23:03 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 23:13
Kerkük'te silahlı saldırı: 5 ölü

Kerkük emniyetinden Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havice ilçesindeki Rıyad nahiyesinde terör örgütü DEAŞ mensupları oldukları sanılan kişiler tarafından bir aileye makineli tüfeklerle ateş açıldığını belirtti.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırıda aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Ubeydi, saldırganların emniyet güçleri olay yerine ulaşmadan kaçtığını ifade etti.

Kerkük'teki DEAŞ saldırılarının, bölge sakinlerini ve ve güvenlik güçlerini rahatsız etmeye başladığını kaydeden Ubeydi, güvenlik önlemlerine rağmen saldırıların arttığını aktardı.

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Kerkük'te silahlı saldırı: 5 ölü
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