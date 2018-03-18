Rusya'dan misilleme

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İngiliz istihbaratına çalıştığı ortaya çıktıktan sonra Rusya tarafından hapse atılan, casus takası anlaşmasıyla Londra'ya gittikten sonra da şüpheli bir biçimde zehirlenen eski Rus askeri istihbarat subayı Sergey Skripal skandalı gün geçtikçe büyüyor. Skripal ve kızının zehirlenmesi sonrası olaya suikast gözüyle bakan İngiltere'nin Rusya'ya yönelik diplomatik yaptırımlarına Moskova'dan sert yanıt geldi.Dün İngiliz Büyükelçi Laurie Bristow'u Dışişleri Bakanlığı'na çağıran Rusya, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmesi kararına misilleme olarak ülkedeki 23 İngiliz diplomatın bir hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerektiğini bildirdi. Rusya, İngiltere'nin St. Petersburg'da Başkonsolosluk açılmasına yönelik onayını da iptal etti.Skripal ve kızının 4 Mart'ta 'ancak bir devlet tarafından geliştirilebilecek miktarda' sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, Rus diplomatları sınır dışı etme, bu yaz Rusya'da düzenlenecek dünya kupasına yönelik üst düzey ziyaretleri iptal etme ve Moskova-Londra hattındaki birçok resmi ziyareti askıya alma kararını açıklamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson suikast emrini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiğini ima ederken, Moskova iddiaların 'delice' olduğunu ve Skripal'in zehirlenmesiyle alakalarının bulunmadığını öne sürüyor.