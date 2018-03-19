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Bağdat yönetimi IKBY'deki memur maaşlarını gönderdi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 10:47
Bağdat yönetimi IKBY'deki memur maaşlarını gönderdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Maliye Bakanlığı, Bağdat merkezi yönetiminin memur maaşlarını gönderdiğini duyurdu.

MEMUR MAAŞLARI İKİ GÜN İÇİNDE ÖDENECEK

İlgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Merkez Bankası yaklaşık 260 milyon dolar göndererek IKBY'deki memur maaşlarının iki gün içerisinde ödeneceği ifade edildi.

Açıklamada, Bağdat'ın gönderdiği ödeneğin Sağlık; Eğitim, Belediye, İçişleri, Maliye, nüfus dairesi memurlarıyla birlikte şehit aileleri ve siyasi mahkumlara dağıtılacağı bilgisine yer verildi.



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Bağdat yönetimi IKBY'deki memur maaşlarını gönderdi
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