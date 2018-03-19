Son Dakika: Barzani Afrin için yas ilan etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'da Afrin kent merkezinde kontrol tamamen sağlandı.



TSK'nın ve ÖSO'nun önceki gün Afrin kent merkezini ele geçirmesi sonrası, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Süleymaniye kentinde yas ilan edildi.

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"3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİR"

Kuzey Irak'ta Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw'ın haberine göre, Süleymaniye Valisi Haval Ebubekir, Afrin'in TSK ve ÖSO güçlerinin kontrolüne geçmesi nedeniyle kentte 3 günlük yas ilan edip, Newroz kutlamalarını yasakladı.



Süleymaniye Valisi Haval Ebubekir, Afrin için yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Afrin'de olanlar nedeniyle Süleymaniye'de 3 günlük yas ilan edilmiştir. Newroz kutlamaları için yapılacak tüm etkinlikler de iptal edilmiştir."