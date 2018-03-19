Haberler Dünya Haberleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına tebrik telefonu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi yaptı.