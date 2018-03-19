Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına tebrik telefonu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.
ÇAVUŞOĞLU, GÖRÜŞMEDE MEVKİDAŞI MASS'I TEBRİK ETTİ
Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından uzun süre hükümet kurulamamıştı. Görüşmelerin ardından geçen hafta, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında koalisyon hükümeti kurulmuştu.
Mass 14 Mart'ta görevini Sigmar Gabriel'den devralmıştı.