Doğu Guta’dan 68 bin sivil kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

Esad rejiminin beş yıldır kuşatma altında tuttuğu ve son bir aydaki yoğun saldırıları nedeniyle bin 500'e yakın sivilin yaşamını yitirdiği Doğu Guta'dan dün sabah 20 bin sivilin kaçtığı öğrenildi. Son günlerde Doğu Guta'yı terk eden sivillerin sayısının 68 bine çıktığı kaydedildi. İnsan hakları örgütleri, Doğu Guta'daki insan hakkı ihlallerine karşı gözlemci gönderilmesi çağrısında bulundu. Rejim, Doğu Guta'nın yüzde 80'ini ele geçirirken, saldırılarda varil bombası ve kimyasal füze gibi yasak silahların kullanıldığı tespit edilmişti.