Haberler Dünya Haberleri Fransa'da hamile sığınmacıya yardım eden rehbere soruşturma

Fransa'da hamile sığınmacıya yardım eden rehbere soruşturma Fransız savcıları, Nijeryalı hamile bir kadın ve ailesini aracına alan bir rehber hakkında 5 yıl hapis istemiyle soruşturma başlattı. İtalya haber ajansı ANSA'nın bir insani yardım kuruluşuna dayandırdığı haberine göre, Fransa Alpleri'nde hamile bir sığınmacı kadın ve ailesine yardım eden rehber hakkında soruşturma açıldı.

AA Dünya Haberleri Giriş Tarihi: 19.3.2018 18:55 Güncelleme Tarihi: 19.3.2018 19:01